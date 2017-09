- SPD: "Das müssen wir erstmal verdauen"

Seit Anfang 2009 sitzt die Juristin im Bundestag. Einen Namen machte sich Högl in den vergangenen zwei Jahren als kompetente und hartnäckig nachfragende SPD-Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages.



2009 holte die SPD-Politikerin bei der Wahl in Mitte eines der beiden Direktmandate für die Berliner SPD.



In Berlin fühlt sich die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen wohl.



Auf ihrer Facebook-Seite gibt Högel als Interessen



Schwimmen im Kreuzberger Prinzenbad,

Gespräche in ihrer Lieblingskneipe in Mitte oder

Theaterbesuche im Berliner Ensemble an.



SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück verriet, dass er inzwischen im gleichen Haus wie Högl in Berlin-Mitte - zwei Stockwerke unter ihr - wohnt.



Högl gehört seit 26 Jahren der SPD an. Sie ist aktiv im eher rechts-pragmatischen Netzwerk.



Sie studierte von 1988 bis 1994 Jura in Osnabrück und im niederländischen Leiden. Später promovierte Högl über europäisches Arbeits- und Sozialrecht.



Von 1999 bis 2006 arbeitete die SPD-Politikerin als Referentin im Bundesarbeitsministerium. Danach leitete sie dort das Referat für Europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik, bevor sie 2009 in den Bundestag einzog.