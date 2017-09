- CDU: "Es wird um Maß und Mitte gehen"

Trotz hoher Verluste liegt die Union mit mehr als 33 Prozent und ihrer populären Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut weit vorn. CDU und CSU versprachen "ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben." Bereits lange vor der Bundestagswahl hatten Umfragen einen deutlichen Vorsprung vor der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz signalisiert.



Vor Schulz hat Merkel bislang drei SPD-Herausforderer auf die Plätze verwiesen: 2005 gewann die Union knapp gegen Gerhard Schröder. Merkel trat mit einer großen Koalition dessen Nachfolge im Kanzleramt an. 2009 fuhr ihr Konkurrent Frank-Walter Steinmeier nur 23,0 Prozent ein. Seine Partei musste in die Opposition, Merkel koalierte mit der FDP. Vier Jahre später hatte Peer Steinbrück mit 25,7 zu 41,5 Prozent das Nachsehen. Weil die Liberalen gescheitert waren, kam erneut ein Bündnis von Union und SPD zustande.



Von Konrad Adenauer bis Merkel stellte die CDU fünf der acht Regierungschefs. Von 1969 bis 1982 und von 1998 bis 2005 waren CDU und CSU in der Opposition. Auch in den Bundesländern steht die Union gut da. In neun der 16 Bundesländer ist sie an der Regierung beteiligt, in sieben stellt sie den Ministerpräsidenten. Zuletzt eroberten die Christdemokraten Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

(Quelle: dpa)