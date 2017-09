- Hat Trump die Vereinen Nationen beschädigt?

Sigmar Gabriel würde auch nach der Bundestagswahl gern Außenminister bleiben. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York bringt er sich dafür in Stellung. Trumps "Amerika zuerst" hält er "internationale Verantwortung zuerst" entgegen. Gabriel warnte vor "nationalem Egoismus" und rief zu Widerstand gegen Trumps Weltsicht auf. Unser USA-Korrespondent Georg Schwarte fasst die Rede und alle weiteren Entwicklungen auf der UN-Generalversammlung zusammen.