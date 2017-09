Bild: dpa/Paul Zinken

Do 21.09.2017

Polizei testet mobile Videoüberwachung

Die Polizei wird in Zukunft an fünf kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin mobile Videokameras einsetzen. Innensenator Geisel und Polizeipräsident Kandt präsentierten am Donnerstag die neue Technik vor dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Lutz Leichsenring ist Sprecher der Clubcommission. Er sieht die Maßnahme skeptisch. Das RAW-Areal sei sehr unübersichtlich - dort machten einzelne Kameras wenig Sinn. Die Alternative wäre ein großflächige Überwachung, "doch das widerspricht der Grundidee, dass man sich in Berlin fei auf der Straße bewegen kann."

