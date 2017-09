Bild: dpa/AP/Emilio Morenatti

21.09.2017

- Katalonien-Konflikt: "Das ist ein Dilemma"

Am 1. Oktober will die katalonische Regionalregierung über eine Unabhängigkeit von Spanien abstimmen lassen - die Regierung in Madrid reagiert mit Durchsuchungen und Festnahmen der Initiatoren, die Menschen in Barcelona gehen wiederum auf die Straßen und demonstrieren. "Es geht um tief sitzende und historisch verfestigte Verwerfungen", erklärt der Katalonien-Experten Peter A. Kraus von der Universität Augsburg. Eine schnelle Lösung der Krise sieht er nicht: "Das ist eine Sackgasse, ein Patt, ein Dilemma."