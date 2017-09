Bild: imago/Michael Täger

- Air Berlin: Die Gläubiger prüfen Kaufangebote

Das Rennen um Air Berlin geht auf die Zielgerade: In Berlin beraten am Donnerstag die Gläubiger über Kaufangebote für die insolvente Fluggesellschaft. Eine Entscheidung soll am Montag bekanntgegeben werden. Die Lufthansa teilte inzwischen mit, dass sie keine Langstrecken-Flugzeuge von Air Berlin übernehmen will. Bei den "Ai-Berlinern" sei die Stimmung mittlerweile sehr schlecht, wie es weitergehe, sei völlig unklar, berichtete Inforadio-Wirtschaftsreporter Johannes Frewel.

