- Gefährdet Vielfalt den Zusammenhalt?

Multikulti - Was ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält?

Mehr als jeder fünfte Bürger in Deutschland hat einen "Migrationshintergrund". Und jede neunte Ehe in Deutschland ist binational. Die einen sehen das als Chance für Vielfalt und Offenheit. Andere "fremdeln" mit den neuen Nachbarn. Wieder andere warnen lautstark vor einer sogenannten "Überfremdung". Inforadio widmet sich heute diesem Thema mit einem Schwerpunkt. Interviews und Beiträge suchen Antworten auf die Fragen: Wer sind wir? Was ist eigentlich “deutsch“? Und kann “Multikulti“ tatsächlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt belasten?