- Suche nach Verschütteten: THW steht bereit

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Wochen hat ein schweres Erdbeben Mexiko getroffen - mit katastrophalen Folgen: Über 200 Menschen kamen ums Leben, die meisten in Mexiko-Stadt. Das Beben ereignete sich ausgerechnet am Jahrestag der Katastrophe von 1985 - damals wurden etwa 10.000 Menschen getötet. Charlotte Krawczyk ist Professorin für Geophysik am Geoforschungszentrum Potsdam - sie erläuterte im Inforadio, warum gerade der Süden Mexikos so stark erdbebengefährdet ist.