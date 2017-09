Bild: AP, Enric Marti

- Viele Tote nach schwerem Erdbeben in Mexiko

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Wochen hat ein schweres Erdbeben Mexiko getroffen - mit katastrophalen Folgen: Über 200 Menschen kamen ums Leben, die meisten in Mexiko-Stadt. Das Beben ereignete sich ausgerechnet am Jahrestag der Katastrophe von 1985 - damals wurden etwa 10.000 Menschen getötet. Charlotte Krawczyk ist Professorin für Geophysik am Geoforschungszentrum Potsdam - sie erläuterte im Inforadio, warum gerade der Süden Mexikos so stark erdbebengefährdet ist.

Bei einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mehr als 200 Menschen

ums Leben gekommen. Ausgerechnet am Jahrestag des verheerenden Erdbebens von 1985 bebte die Erde am Dienstag heftig - nur kurz nach der alljährlichen Erbebenübung. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen: Da in der Hauptstadt viele Gebäude eingestürzt sind, wird mit weiteren Opfern gerechnet.



Über 200 Tote, 700 Verletzte

Nach Angaben von Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong kamen mindestens 226 Menschen ums Leben. Der nationale Zivilschutzkoordinator sprach dagegen von 217 Toten im gesamten Land; darunter 86 in Mexiko-Stadt, 71 im Bundesstaat Morelos und 43 in Puebla. Rund weitere 700 Menschen sind verletzt, 400 davon schwer.



Schule in Mexiko-Stadt eingestürzt

Dramatisch ist die Lage etwa an der Grundschule "Enrique Rébsamen" in Mexiko-Stadt. Dort war auch ein Kindergarten untergebracht. Das Gebäude ist eingestürzt, mindestens 25 Menschen kamen dabei ums Leben, wie Bildungsminister Aurelio Nuño Mayer sagte. Viele Kinder und Erwachsene werden noch vermisst. Unter den Trümmern sind Kinderstimmen zu hören. Weitere 209 Schulen in Mexiko-Stadt wurden geschlossen, 15 davon haben schwere Schäden, so Nuño Mayer.



Touristische Viertel betroffen In Mexiko-Stadt ist vor allem das Zentrum mit den touristischen Vierteln betroffen. Viele der beschädigten oder eingestürzten Gebäude wurden vor dem Erdbeben 1985 gebaut und entsprachen nicht den später eingeführten strengeren Baunormen. Der Flughafen wurde geschlossen und auf Schäden untersucht. Beschädigte Krankenhäuser wurden

evakuiert. Nach Angaben des Elektrizitätsunternehmens CFE waren mindestens 3,8 Millionen Menschen ohne Strom. Bei dem schweren Erdbeben vor 32 Jahren waren rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Rund zwei Stunden vor dem heftigen Erdstoß am Dienstag hatten sich viele Behörden, Unternehmen und Schulen noch an der alljährigen Erdbebenübung beteiligt. (dpa)



Auf den Punkt Der Pazifische Feuerring Der Pazifische Feuerring (Ring of Fire) ist eine hufeisenförmige Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander. Es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen. Entlang dieses mehr als 40.000 Kilometer langen Gürtels liegt ein großer Teil der aktiven Vulkane. Er reicht von der süd- und nordamerikanischen Westküste über die nord-pazifischen Inselgruppen der Aleuten und Kurilen nach Japan und weiter über die Philippinen, den Ostrand Indonesien, verschiedene Südsee-Inselstaaten bis Neuseeland und zur Antarktis.

Die schwersten Erdbeben in Mexiko seit 1985 Mit mehr als 200 Toten und zahllosen Vermissten ist das Erdbeben vom Dienstag das schwerste in Mexiko seit - auf den Tag genau - 32 Jahren: Bei dem Beben am 19. September 1985 starben mehr als 10.000 Menschen. Das Land liegt auf mehreren tektonischen Platten, immer wieder kommt es deshalb zu schweren Erschütterungen.

19. September 1985 Mexiko hat die damalige Tragödie bis heute nicht vergessen - mindestens 10.000 Menschen sterben bei dem Beben der Stärke 8,1. Obwohl dessen Epizentrum in 350 Kilometer Entfernung von Mexiko-Stadt lag, ist die Hauptstadt besonders betroffen: Hunderte Gebäude stürzen dort ein, einige Viertel sehen aus wie nach einem Bombenangriff. Danach erlassen die Behörden strikte Bauvorschriften und richten ein Frühwarnsystem ein.

9. Oktober 1995 Die Stärke 8 hat ein Erdbeben, das die beiden Bundesstaaten Colima und Jalisco am Pazifik erschüttert. 48 Menschen sterben, darunter 30 beim Einsturz eines mehrstöckigen Hotels.

15. Juni 1999 Bei einem Beben der Stärke 7 kommen mindestens 25 Menschen um - besonders betroffen war, wie auch jetzt wieder, die Millionenstadt Puebla.

30. September 1999 Bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 im Süden und Zentrum des Landes kommen mindestens 22 Menschen ums Leben.

21. Januar 2003 29 Menschen sterben bei einem Beben der Stärke 7,6 an der westlichen Pazifikküste, mehr als 300 weitere werden verletzt.

7. September 2017 Ein schweres Beben erschüttert den Süden Mexikos. Mit einer Stärke von 8,2 ist es das heftigste Beben seit einem Jahrhundert; es werden hundert Tote und mehr als 200 Verletzte gezählt. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas. (dpa)