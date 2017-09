- Mietpreise: Was muss die nächste Koalition tun?

Die SPD will mehr Geld in den Bau von Wohnungen für Menschen mit Berechtigungsschein stecken sowie Bund und Länder wieder gemeinsam dafür zuständig machen. Zudem will sie den "gemeinwohlorientierten Sektor auf dem Wohnungsmarkt" stärken.

Die Linke will fünf Milliarden Euro in den Bau und Ankauf von 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr stecken und die Mietbindung zeitlich nicht mehr begrenzen. Zudem soll es eine Art Sozialwohnungsquote für alle Stadtviertel geben.

Die Grünen wollen "eine Million Wohnungen bauen und sozial binden".

Die FDP fordert eine Zweckbindung der bestehenden Bundeszuschüsse für die Länder, damit diese mit dem Geld auch wirklich Wohnungen bauen.