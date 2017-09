Bild: Gregor Fischer/dpa

Mo 18.09.2017 | 07:05 | Interviews

- Charité-Streik: Keine planbaren Operationen am Montag

Das Pflegepersonal an der Berliner Charité ist am Montagmorgen in Streik getreten - mit der Folge: "Planbare Operationen mussten für Montag abgesagt werden. Ob auch Stationen komplett geschlossen werden müssen, hängt von der Streikbereitschaft ab", fasst der ärztliche Charité-Direktor Ulrich Frei im Inforadio zusammen. Die Forderungen der Streikenden weist er zurück: "Wir haben im vergangenen Jahr einen richtungsweisenden Tarifvertrag mit Quoten und Mindestbesetzungen abgeschlossen, was es sonst in Deutschland nicht gibt. Seit dem haben wir auch knapp 280 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt", betont Frei.

Mehr auf rbb|24 imago/Markus Heine Zahlreiche OPs entfallen - Pfleger an der Berliner Charité zum Streik aufgerufen Seit Montagfrüh sind Charité-Pfleger zum Streik aufgerufen. Geplante Operationen fallen aus, Stationen sind möglicherweise dünner besetzt. Doch im Streit um bessere Arbeitsbedingungen will Verdi den Streik dann noch ausdehnen.

Pfleger und Krankenschwestern der Berliner Charité sind mit Beginn der Frühschicht am Montagmorgen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in den Streik getreten. Patienten müssten deshalb mit einer eingeschränkten Versorgung rechnen, teilte Verdi mit. So könnten geplante Operationen verschoben werden. Die Stationen sind nach Klinikangaben voraussichtlich dünner besetzt, müssen aber nicht geschlossen werden. Die Versorgung von Notfällen gilt als gesichert.

Dauer des Streiks unklar

Die Gewerkschaft warf der Klinikleitung vor, keine Notdienstvereinbarung abzuschließen, wie es im Fall solcher Ausstände üblich sei. Sie versuche offensichtlich auf diese Weise, den Streik zu behindern. Verdi forderte den Arbeitgeber auf, die Situation nicht eskalieren zu lassen.



Zu dem mehrtägigen Streik war aufgerufen worden, um in Verhandlungen über die Weiterführung des Tarifvertrags Druck zu machen. Die Gewerkschaft will im Streit um die Personalsituation in der Pflege erreichen, dass Maßnahmen zur Entlastung der rund 4200 Pflegekräfte eingeklagt werden können. Das lehnt die Charité-Leitung ab. Wie lang der Streik dauert, ließ Verdi zunächst offen.