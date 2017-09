Bild: dpa, Eoin O'Conaill

Sa 16.09.2017 | 08:04 | Interviews

- Wie die EU Apple, Google und Co besteuern will

Die EU-Finanzminister treffen sich seit Freitag in Talliin in Estland. Ein zentrales Thema am letzten Tag des Treffens sind Pläne zur veränderten Besteuerung von Tech-Unternehmen wie Apple und Google. Diese schaffen es, häufig durch globale Steuertricks, eine Besteuerung des in Europa erwirtschafteten Gewinns zu vermeiden. Die Pläne sehen nun vor, den hier gemachten Umsatz direkt zu besteuern und damit Milliarden einzunehmen. Kann das gelingen? Fragen an Prof. Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.