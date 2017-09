Bild: imago/ITAR-TASS

Do 14.09.2017 | 06:25

- Großmanöver Zapad: Beunruhigende Routine

Eigentlich ist die Militärübung Zapad, die Russland und Weißrussland gemeinsame alle vier Jahre abhalten, Routine. Aber heute ist die Lage eine andere als vor vier Jahren. Russland hat die Krim annektiert und die NATO versucht Zeichen der Stärke zu setzen - speziell in Polen und im Baltikum, wo ist die Angst vor Russland stark verbreitet ist. Karsten Jahn, Oberst im Generalstabsdienst beim sogenannten multinationalen Korps der NATO in Stettin, bezeichnet die Übung dennoch als Routine, verweist aber auch auf die NATO-Präsenz in Polen und den baltischen Staaten: "Es geht in letzter Konsequenz um das Signal der NATO, dass 29 Nationen präsent sind."

Nach russischen Angaben sollen 12.700 Soldaten an dem Manöver teilnehmen. Ab 13.000 Soldaten müsste Russland nach den Regeln der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) ausländische Beobachter zulassen.

Besorgnis in Litauen