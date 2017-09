- IAA im Schatten des Dieselskandals

Wie werden wir uns morgen fortbewegen? Eine Frage, die viele beschäftigt, nachdem der Dieselmotor in Verruf geraten ist. Die vielgepriesenen elektrisch angetrieben Autos sind teuer und haben nur eine geringe Reichweite. Wann also kommt das E-Auto und wenn nicht, was kommt dann? Thomas Prinzler hat darüber mit Prof. Robert Schlögl gesprochen. Er ist Direktor an zwei Max-Planck-Instituten – dem für chemische Energiekonversion in Mühlheim an der Ruhr und dem Berliner Fritz-Haber-Institut.