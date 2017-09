Mi 13.09.2017 | 15:45 | Interviews

- Bauen gegen die Wohnungsnot

Mehr bezahlbare Wohnungen für Berlin hatte der rot-rot-grüne Senat versprochen. Dabei sollen vor allem die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zum Zuge kommen und ihren Bestand in den kommenden Jahren um rund 100.000 Wohnungen aufstocken. Das heißt auch: es muss viel neu gebaut werden. Und genau da hakt es. Jetzt haben die landeseigenen Unternehmen in einem Brief an Bausenatorin Lompscher mangelnde Unterstützung beklagt. David Eberhard, Sprecher des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, sagt, es müsse alles dafür getan werden, dass mehr gebaut werden kann, damit sich der Wohnungsmarkt entspannt. Dafür würde er auch Flächen wie das Tempelhofer Feld bebauen.