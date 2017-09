- "Das war das Dümmste, was man hätte machen können"

Jetzt ist endgültig das Chaos bei der insolventen Air Berlin ausgebrochen: Mehr als 100 Flüge wurden am Dienstag gestrichen, weil sich etliche Piloten krank gemeldet haben. Am Mittwoch droht dasselbe. Die Kunden sind abwechselnd verunsichert und stinksauer. Rechtsberaterin Eva Klaar von der Verbraucherzentrale Berlin fürchtet, dass kaum ein Kunde sein Geld wiedersehen wird und übt Kritik an der Politik.