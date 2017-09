- "BER hat ausreichend Kapazitäten"

Letzter Berlin-Trend vor der Bundestagswahl: rbb-Abendschau und Berliner Morgenpost haben die politische Stimmung in der Hauptstadt erfragen lassen. Und da ist ein Trend ganz klar: Die CDU läge vor der SPD - sowohl bei einer Bundestagswahl als auch bei einer Abgeordnetenhauswahl. Mit dem rot-rot-grünen Senat sind die Menschen so unzufrieden wie mit keiner anderen Landesregierung in Deutschland. Und es fällt auf, dass vor allem die Grünen in der Wählergunst schwächeln. Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann analysiert für uns die Zahlen.