- Air Berlin: Krankmeldungen "eine spontane Aktion"

Verspätungen, Gepäckchaos, Flugausfälle: Passagiere der Air Berlin sind aus den vergangenen Jahren bereits an Leid gewöhnt. Und das setzt sich nach dem Insolvenzantrag der Gesellschaft Mitte August fort. 200 Piloten haben sich am Dienstag krank gemeldet. Die Folge: Flugausfälle, auch am Flughafen in Berlin-Tegel. Über die Hintergründe informiert Karsten Zummack.