Di 12.09.2017 | 06:25 | Interviews

- Merkel stellt sich Bürgern

Wenn Bürger Politikern Fragen stellen, kann das schon mal sehr interessant werden. Gestern Abend hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zur besten Sendezeit in der ARD-Wahlarena den Fragen von 150 ausgewählten Bürgern gestellt. Und das lief etwas anders ab als die üblichen Formate, in denen Journalisten fragen und Politiker antworten. Andrea Müller aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat den Auftritt der Kanzlerin verfolgt und ein bestimmtes Muster erkannt: Die Kanzlerin habe oft geantwortet, man habe schon einiges getan, aber es gebe natürlich noch Probleme. Dann habe sie versprochen, daran zu arbeiten. Sie habe also durchaus auch Fehler zugegeben.