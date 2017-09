An diesem Montag jähren sich zum 16. Mal die Anschläge vom 11. September 2001. Wenige Daten haben sich so eingeprägt und die Weltgeschichte so nachhaltig beeinflusst wie dieser Tag. Wie in jedem Jahr am 11. September werden sich in New York am Ground Zero wieder tausende Menschen versammeln, um der Opfer zu gedenken.