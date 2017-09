Bild: Nestor Bachmann/dpa-Zentralbild/dpa

Mo 11.09.2017 | 06:05 | Interviews

- Bundestagswahl: Die Zielgerade ist eingeläutet

Heute in zwei Wochen werden wir wissen, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist. Aber bis dahin kann noch einiges passieren, denn mehr als 40 Prozent der Wähler haben sich laut Umfragen noch nicht entschieden, wo sie ihr Kreuz machen werden. Wovon hängt es ab, wie man sich entscheidet? Das fragen wir in dieser Woche noch mal zwei Frauen und vier Männer aus Berlin und Brandenburg - und zwar diejeningen, die wir in diesem Jahr bei "Das braucht Deutschland" bereits kennengelernt haben. Das Ganze vorbereitet und umgesetzt hat Inforadio-Redakteur Henning Wächter. Er berichtet, wo wir mit "Das braucht Deutschland" unterwegs sind.