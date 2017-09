Bild: imago/Agencia EFE

Sa 09.09.2017

- Mittelamerika: Stunde der Katastrophen

Es ist eine besonders heftige Hurrkian-Saison in der Karibik. Schon sieben wurden gezählt, obwohl die Saison ja eigentlich jetzt erst so richtig beginnt. Das Wasser ist sehr warm - Grundvoraussetzung für Wirbelstürme. Unser Mittelamerika-Korrespondent Michael Castritius und schilderte die Lage: "Irma" hängt im Moment vor Kuba, wo er sich über dem Wasser noch einmal "aufgeladen" hat. Erwartet wird, dass er mit der höchsten Kategorie 5 auf Florida trifft. Zugleich werden die katastrophalen Folgen des Erdbebens in Mexiko immer deutlicher.