Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten in den kommenden Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Sturms betroffen sein. Der Hurrikan passierte in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) Haiti und sollte dann weiter Richtung Kuba, Bahamas und Florida ziehen.

Video: Hurrikan "Irmas" Schneise der Zerstörung

Auch die gut 20 Millionen Einwohner des US-Sonnenstaates Florida rüsten sich für "Irma". Bereits am Dienstag wurden Bretter zum Vernageln von Fenstern und Schiebetüren in vielen Baumärkten rar. Generatoren waren fast überall überhaupt nicht mehr zu haben. Am Mittwoch standen vielerorts Menschen schon vor Öffnung der Supermärkte im Freien Schlange, um noch ein paar Wasserflaschen zu ergattern. Regale mit Suppenbüchsen und anderen unverderblichen Nahrungsmitteln werden morgens aufgestockt und sind mittags schon fast wieder leer.

Selbst wer sich einigermaßen sicher fühlte, war spätestens am Donnerstag dabei, alles nichts Niet-und Nagelfeste aus dem Garten in die Garage oder gar ins Wohnzimmer zu schleppen: Von Gartenmöbeln über Blumentöpfe bis hin zu Gartenzwergen. Denn alles das kann sich in gefährliche Geschosse verwandeln, wenn "Irma" an Land kommt.