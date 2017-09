Fr 08.09.2017 | 15:25 | Interviews

- "Wir können so was wie eine Hurrikan-Saison in Europa kriegen"

In diesem Jahr wurden über dem Atlantik bereits sieben Wirbelstürme gezählt – so viele wie seit mehr als 100 Jahren nicht. Das hat auch mit der Erd- und insbesondere der Wassererwärmung zu tun. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Was, wenn auch der Nordatlantik wärmer wird? Müssen wir uns auch in Europa auf so starke Stürme einstellen? Das fragen wir Prof. Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.