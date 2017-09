Das verheerende Erdbeben vor Mexico hatte die Stärke 8 und war damit ungewöhnlich stark. Auch eine Tsunami-Warnung folgte. Charlotte Krawczyk ist Professorin für Geophysik am Geoforschungszentrum der Helmholtz-Gesellschaft in Potsdam. Sie erklärt uns, was da genau passiert – und warum dennoch die Gefahr eines Tsunamis in diesem Fall relativ gering ist.