Bild: dpa

Fr 08.09.2017 | 09:25 | Interviews

- Das große Scheitern: Polizei-Einstellungstest

Die Polizei ist weiterhin verzweifelt auf der Suche nach Nachwuchs. Zum wiederholten Mal wurde jetzt die Bewerbungsfrist verlängert. Viele scheitern bereits am Online-Test, in dem etwa Allgemeinwissen und Mathekenntnisse getestet werden. "Auf den muss man sich vorbereiten, mal eben auf dem Handy in der U-Bahn wird das nichts", sagt Polizeisprecher Neuendorf. Als Beweis haben wir Ihnen eine Auswahl der Fragen zusammengestellt.