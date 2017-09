- Quereinsteiger im Schuldienst: "Das ist kaum zu schaffen"

In Berlin gibt es in diesem Schuljahr sehr viele Quereinsteiger unter den neuen Lehrern. Einerseits an den Grundschulen, aber zum Beispiel auch an Oberstufenzentren. Romy Segler (39) hat fünf Kinder, ist von Beruf Physiotherapeutin - und unterrichtet "Zahnmedizinische Fachkunde" am Oberstufenzentrum Gesundheit in Hellersdorf. Sie sagt: Wenn ein Berufsanfänger auf einmal vor 35 Schülerinnen und Schülern sitzt, ist das eine enorme Herausforderung.