- Helikoptereltern fahren Kinder zur Schule

Die Schule hat begonnen, für tausende Kinder in der Region heißt das: Alleine durch den Berliner Großstadtverkehr zur Schule und zurück. Viele Eltern scheuen dieses Risiko und bringen ihre Kinder deshalb mit dem eigenen PKW zur Schule und holen sie wieder ab. Regelmäßig sorgt dies vor Schulen für Konflikte nicht zuletzt aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten. Doch davon mal abgesehen: Ist so viel Fürsorge liebender "Helikoptereltern" wirklich im Interesse ihrer Kinder? Fragen dazu an den Psychologen Klaus Seifried.