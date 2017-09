- EU-Gericht entscheidet über Flüchtlingsverteilung

ist trotz des offiziellen Auslaufens des Umverteilungsprogramms in diesem Monat nicht in Sicht. Bis zum Erreichen ihrer Quoten seien die Mitgliedstaaten auch nach September 2017 verpflichtet, Asylbewerber aufzunehmen, die davor in Europa angekommen seien, sagte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos im Juli. Brüssel dringt zudem weiter auf einen dauerhaften Umverteilungsmechanismus für Krisensituationen.



