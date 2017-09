Mi 06.09.2017 | 10:05 | Interviews

- Lebensmittel: Was ist wirklich drin?

Riesige Himbeeren auf der Joghurt-Packung - und dann sind oft doch nur Aromen drin. Eigentlich soll ja drin sein, was drauf steht. Dazu gibt es sogar Urteile. Aber wir Verbraucher sind offenbar sehr skeptisch, dass sich die Lebensmittelindustrie daran hält. Die Verbraucherschützer haben das nun schwarz auf weiß - eine aktuelle Studie belegt unser Misstrauen. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes, hat eine klare Empfehlung an die Wirtschaft: "Wenn Ihr mit Himbeeren oder ähnlichen Köstlichkeiten werbt, dann bitte auch in Prozent angeben, wie viel dabei sind. Dann fühlen sich die Menschen weniger getäuscht."