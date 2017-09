Bild: imago/Olaf Selchow

Di 05.09.2017 | 07:05 | Interviews

- Alexanderplatz: Straftaten nahezu verdoppelt

Am Alexanderplatz und am Kottbusser Tor hat sich die Zahl der Straftaten in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Das geht aus Datenmaterial der Polizei über die zehn besonders kriminalitätsbelasteten Orte Berlins hervor, das dem rbb exklusiv vorliegt. Über die Gründe für diese Entwicklung sprechen wir mit dem rbb-Journalisten Olaf Sundermeyer. Er ist Co-Autor der Dokumentation "Berlin - Hauptstadt des Verbrechens?", die am Dienstag um 20.15 Uhr im rbb ausgestrahlt wird.

