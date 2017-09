Angesichts der Kopf-an-Kopf-Wahlumfragen wird es in Runde 2 lebhafter - auch dank der lockeren Moderatorinnen Maybrit Illner und Sabine Christiansen.

Der Bayer bläst zur Attacke und wirft Schröder vor, im Streit um einen US-Angriff auf den Irak die deutsch-amerikanische Freundschaft zu beschädigen. Der Kanzler ist "gegen eine militärische Intervention." Stoiber bringt immer wieder "Schröders" Arbeitslose in die Debatte ein. Doch fällt der CSU-Chef gegenüber seinem vorherigen Auftritt zurück. Am Ende sehen die Umfragen den Amtsinhaber vorn. Rund 15 Millionen sind am TV dabei. Schröder bleibt später Kanzler.