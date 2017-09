Bild: AP

Sa 02.09.2017 | 08:24 | Interviews

- Warum wir Leid unterschiedlich wahrnehmen

"Harvey" ist Thema auf der ganzen Welt. Immerhin hat der Sturm in den USA 31 Menschen das Leben gekostet. In Asien sind durch die Überschwemmungen der Monsunzeit bislang rund 2100 Menschen gestorben. Doch das findet in den westlichen Medien so gut wie keine Aufmerksamkeit. Woran liegt das? Medienwissenschaftler Jo Gröbel stellt fest: "Die geografische Nähe ist nicht identisch mit der Kommunikationsnähe." Entscheidend sei, was von uns als kulturell näher angesehen wird.