Fr 01.09.2017 | 17:05 | Interviews

- Zwei weitere Deutsche in der Türkei festgenommen

55 deutsche Staatsangehörige befinden sich zurzeit in türkischen Gefängnissen - zehn davon aus politischen Gründen. Am Freitag sind zwei weitere hinzugekommen. Bekannt wurde die Festnahme, als "nicht-staatliche Stellen" das Generalkonsulat in Izmir informierten. Mittlerweile hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt, dass die zwei wohl schon am Donnerstag festgenommen wurden. Ihnen wird vorgeworfen, der Gülen-Bewegung nahezustehen, berichtet Istanbul-Korrespondent Christian Buttkereit.