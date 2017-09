Bild: imago, Olaf Wagner

Fr 01.09.2017 | 12:25 | Interviews

- Auch die Tegel-Gegner machen mobil

Die Auseinandersetzung um einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel wird immer hitziger: Während CDU und FDP versuchen, die Befürworter zu mobilisieren, will der Senat offenbar einen Brief an alle Berliner Haushalte schicken, um für die geplante Schließung des Flughafens zu werben. Für den Freitagnachmittag ruft auch die Initiative "Tegel schließen - Zukunft öffnen" zu einer Kundgebung am Kurt-Schumacher-Platz auf. Klaus Dietrich engagiert sich bei dieser Bürgerinitiative und erklärt Oliver Rehlinger, warum er gegen die Offenhaltung ist.