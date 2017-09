Die Internationale Funkausstellung beginnt in dieser Woche. Am 1. September startet die IFA auf dem Berliner Messegelände. Dabei dürften auch in diesem Jahr die scharfen Fernsehbilder dominieren - in groß und klein. Bei den Unterhaltungselektronik- und Smartphoneherstellern laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Inforadio-Wirtschaftsreporter Karsten Zummack hat sich vor der IFA einen ersten Überblick verschafft.