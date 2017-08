Bild: imago/ZUMA Press

- Prinzessin Diana - ihr Mythos lebt bis heute

Am 31. August 1997 erschütterte die Meldung vom Tod Prinzessin Dianas Menschen auf der ganzen Welt. In der Nacht zu diesem Tag verunglückte sie tödlich: um 0.25h krachte ihr Mercedes auf der Flucht vor Paparazzi gegen eine Tunnelwand in Paris; wenige Stunden später erlag sie ihren Verletzungen. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Auch 20 Jahre danach hält die Faszination an Diana an. Evelyn Marie Seidel ist Gründerin und Vorsitzende des einzigen Lady Di – Fanclubs in Deutschland; sie spricht über die Faszination, die ihr Idol bis heute ausstrahlt.

Das Drama beginnt etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht am 31. August 1997 in Paris: Die 36-jährige Diana und ihr Liebhaber Dodi Al Fayed (42) kommen vom Abendessen im schicken Ritz-Hotel an der Place Vendôme - verfolgt von einem Pulk Fotografen. Im Auto sitzen Diana, ihr Liebhaber Dodi al Fayed, der Fahrer Henri Paul und ein Leibwächter. Als der Unfall geschieht, ist keiner der vier Insassen angeschnallt. Die schwer verletzte Diana wird in eine Klinik gebracht, wo sie kurze Zeit später stirbt. Ermittlungen ergeben, dass der Chauffeur zu schnell fuhr, Alkohol und Medikamente im Blut hatte. Nur Al-Fayeds Leibwächter Trevor Rees-Jones überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen.

Bildergalerie UPI 1980: Lady Diana Spencer, die junge Freundin und zukünftige Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles



PA/EPA 1981: Prinzessin Diana posiert in ihren Hochzeitskleid



epa PA 1981: Nach ihrer Trauung gibt Prinz Charles am 29.07.1981 seiner Ehefrau Prinzessin Diana auf dem Balkon des Buckingham Palastes einen Handkuss.

epa PA 1981: Der britische Thronfolger und seine Frau in den Flitterwochen



A0001_UPI 1983: Beim Staatsbesuch in Australien posiert das Paar mit Baby William

AP 1984: Prinzessin Diana und Prinz Charles mit ihren Söhnen William (re) und Harry im Kensington Palace in London



epa 1989: Die königliche Familie auf den Scilly-Inseln

PA Wire 1992: Prinzessin Diana vor dem Tadj Mahal während eines Staatsbesuchs in Indien



PA Januar 1997: Prinzessin Diana läuft in Huambo (Angola) mit einer Schutzweste und Visier an einem Minenfeld entlang



PA/EPA Die Porträts von Prinzessin Diana und Dodi al Fayed stehen in einer Bronze-Skulptur in einem Schaufenster des Kaufhauses Harrods in London

AP 31.08.2017: Einsatzkräfte bereiten in Paris (Frankreich) das Auto, in dem Prinzessin Diana verunglückt ist, zum Abschleppen vor.

PA Wire 03.09.1997: Ein Meer aus Blumen liegt vor dem Kensington Palace in Gedenken an Prinzessin Diana.

Press_Association 06.06.1997: Prinz William (l-r), der Bruder Dianas, Graf Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles folgen dem Sarg Prinzessin Dianas zur Trauerfeier in die Londoner Westminster Abtei.



AP 06.09.1997: Der britische Prinz Philip (l-r), Prinz William, Dianas Bruder Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles gehen bei der Beerdigung von Prinzessin Diana hinter dem Sarg her.



PA Wire 20.08.2017: Nachrichten und Blumen kurz vor dem 20. Todestag von Prinzessin Diana am Tor des Kensington Palace



PA Wire Blick über den "Weißen Garten" vor dem Kensington Palace. Er wurde angelegt zum 20. Todestag von Prinzessin Diana.

































Zitate von und über Diana RSS-Feed - "Ich möchte Königin im Herzen der Menschen sein, aber ich sehe mich nicht als Königin dieses Landes. Ich glaube nicht, dass viele Leute mich als Königin wünschen. Ich meine damit vor allem das Establishment, in das ich hineingeheiratet habe. Für die bin ich eine Versagerin." (Diane in einem BBC-Interview vom November 1995)

- "Ich richte mich nicht nach Regeln, weil ich vom Herzen geleitet werde und nicht vom Kopf." (Diana im BBC-Interview)

- "Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel." (Diana im BBC-Interview auf die Frage, ob sie die heutige Herzogin Camilla für einen Faktor im Scheitern ihrer Ehe mit Prinz Charles halte)

- "Die (britische) Presse ist grausam. Sie verzeiht nichts, sie sucht nur den Irrtum." (Diana Ende August 1997 in einem "Le Monde"-Interview)

- "Mein Gehirn hat die Größe einer Erbse." (Diana in einem im September 1986 veröffentlichten Gespräch mit Schülern)

- "Hocherfreut und offen gestanden verblüfft, dass Diana mich nehmen will." (Charles im Februar 1981 bei der Bekanntgabe der Verlobung)

- "Ja - was auch immer Verliebtsein heißen mag." (Charles kurz nach der Verlobung auf die Frage eines Journalisten, ob er in Diana verliebt sei)

- "Sie hat uns mit Liebe überschüttet." (Prinz Harry 2017 in einer TV-Dokumentation anlässlich des 20. Todestages seiner Mutter)

- "Ich hätte es gern gehabt, wenn sie Catherine kennengelernt und die Kinder aufwachsen gesehen hätte." (Prinz William in einem "GQ"-Interview im Mai 2017)

- "Sie war eine außergewöhnliche und begabte Persönlichkeit. In guten Zeiten wie in schlechten verlor sie nie ihre Fähigkeit zu lächeln und zu lachen oder andere mit ihrer Wärme und Güte aufzumuntern." (Königin Elizabeth II. im September 1997 zum Tod Dianas)

- "Sie war die Prinzessin des Volkes." (der damalige britische Premierminister Tony Blair im August 1997 zu Dianas Tod)



Das Unglück vor 20 Jahren erschütterte nicht nur die Briten, sondern Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Diana galt als die "Königin der Herzen". Weinende Menschen in den Arm nehmen, einem Aids-Kranken die Hand schütteln - für ein Mitglied des Königshauses war das damals höchst ungewöhnlich. Dianas Art begeisterte viele Menschen, im Gegensatz zum Verhalten des Thronfolgers Prinz Charles, den viele Landsleute als verschroben und unnahbar wahrnahmen.