Die verheerenden Überschwemmungen nach dem Tropensturm "Harvey" machen nach Einschätzung der Behörden bis zu 30 000 Menschen in Texas vorübergehend obdachlos. Besonders betroffen ist die Metropole Houston, in deren Großraum insgesamt 6,5 Millionen Menschen leben. Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA rief die gesamte Bevölkerung auf, sich an den Hilfsarbeiten zu beteiligen. Ute Eisele lebt in Houston und leitet dort eine deutsche Sprachschule. Sie berichtet von dramatischen Szenen, überforderten Rettungskräften und Solidarität unter Nachbarn.