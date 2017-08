Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mi 30.08.2017 | 07:05 | Interviews

- Die IfA 2017: Trends und Tipps

Die Internationale Funkausstellung IFA öffnet am Freitag ihre Tore auf dem Messegelände in Berlin. Noch wird in den Hallen kräftig gebaut. Aber die ersten Hersteller erlauben Journalisten schonmal ein Blick auf ihre Produkte. Wirtschaftsreporter Johannes Frewel macht sich am Mittwoch auf den Weg in die Messehallen und berichtet, was die Besucher erwartet.