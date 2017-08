Bild: dpa/Carmen Jaspersen

Mo 28.08.2017 | 12:45 | Interviews

- Krankenpfleger soll 84 Morde begangen haben

Die Mordserie durch den früheren Krankenpfleger Niels H. in Niedersachsen hat einen weitaus größeren Umfang als bisher bekannt. Nach neuen Ermittlungsergebnissen soll er weitere 84 Menschen umgebracht haben. Damit werden ihm bislang insgesamt 90 Morde vorgeworfen, wie der Leiter der Sonderkommission "Kardio", Arne Schmidt, nach fast dreijährigen Ermittlungen am Montag in Oldenburg mitteilte. Fragen dazu an NDR-Reporterin Mareike Lange.