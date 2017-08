Bild: dpa, Jan-Philipp Strobel

Mo 28.08.2017 | 15:25 | Interviews

- Baaske: "Brandenburg hat aufgeholt"

Brandenburg hängt bei der Betreuung der Kinder im Kindergarten weiter hinterher. Das geht aus einer deutschlandweiten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach ist der Personalschlüssel in westdeutschen Bundesländern deutlich besser als in Brandenburg und Berlin. Das heißt, in Brandenburg betreut eine Fachkraft sechs Kinder unter drei Jahren, in Baden-Württemberg nur drei. Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske, SPD, bestreitet ein grundsätzliches Problem bei der Kinderbetreuung.



Das Land habe beim Personalschlüssel zuletzt aufgeholt, sagte Baaske im Inforadio. Bei Kitas belege Brandenburg nach Berlin den zweiten Platz unter den ostdeutschen Ländern, bei Krippen den vorletzten Platz vor Sachsen. Zudem würden in Brandenburg mehr Kinder in die Betreuuung gegeben als in westlichen Bundesländern. Es gebe allerdings Probleme, genügend Erzieher zu finden, räumte der SPD-Politiker ein.



Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung muss sich in Berlin und Brandenburg eine Kita-Erzieherin im Schnitt um mehr Kinder kümmern als in den westlichen Bundesländern.



Während in der Region etwa sechs Kinder unter drei Jahren auf eine Erzieherin kämen, seien es im Bundesdurchschnitt vier Kinder.