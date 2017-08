Bild: dpa

- Wie steht es um die Kita-Qualität in der Region?

In den Kindertagesstätten in Deutschland gibt es immer noch zu wenig Personal - das ist ein Ergebnis des 10. Ländermonitors „Frühkindliche Bildung“ der Bertelsmann Stiftung. Damit bleibe oft auch die Qualität der Betreuung auf der Strecke. Zwar habe sich der Personalschlüssel in den Kitas in den vergangenen zehn Jahren durchaus verbessert. Aber innerhalb Deutschland gibt es immer noch große Unterschiede, um wie viele Kinder sich eine Erzieherin kümmern muss. Wie steht es um die Qualität in der Region? Das fragen wir Kathrin Bock-Famulla. Sie hat die Studie mitgeschrieben und unter anderem auch in Brandenburg recherchiert.