Bild: dpa

Mo 28.08.2017 | 07:05 | Interviews

- "Das ist kein Flüchtlingsgipfel, sondern ein Flüchtlings-Vermeidungsgipfel"

Europa will enger mit afrikanischen Staaten zusammenarbeiten, um den Flüchtlingsstrom einzudämmen. Frankreichs Präsident Macron will das Thema am Montag auf einem Mini-Gipfel voranbringen, zu dem auch Kanzlerin Merkel anreist. Mit am Tisch sitzen Vertreter aus Spanien, Italien, Lybien, Niger und Tschad. Stefan Liebich (Die Linke) ist Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Er hält das Vorhaben in Wahrheit für einen "Flüchtlings-Vermeidungsgipfel". Ähnlich wie Donald Trump wolle Europa eine Mauer errichten - nur eben im Mittelmeer. "Das ist der falsche Weg, und er wird scheitern", ist Liebich überzeugt.