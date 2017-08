Das Bundesinnenministerium hat die linksextremistische Internetplattform Indymedia verboten. Die Seite gibt es seit 2009. Die Sicherheitsbehörden sehen in der Plattform das wohl einflussreichste Medium der linksextremen Szene in Deutschland – und als Forum für gewaltbereite Autonome, zuletzt im Umfeld des G-20-Gipfels in Hamburg. Für rbb-Extremismus-Experte Olaf Sundermeyer birgt das Vebot aber auch Gefahren. Eine zentrale Beobachtungsmöglichkeit der Szene falle durch das Verbot weg.