Fr 25.08.2017 | 12:05 | Interviews

- Indymedia-Verbot: "Es wird schnell eine Alternative geben"

Das Bundesinnenministerium hat die linksextremistische Internetplattform Indymedia verboten. Die Seite gibt es seit 2009. Die Sicherheitsbehörden sehen in der Plattform das wohl einflussreichste Medium der linksextremen Szene in Deutschland – und als Forum für gewaltbereite Autonome, zuletzt im Umfeld des G-20-Gipfels in Hamburg. Für rbb-Extremismus-Experte Olaf Sundermeyer birgt das Vebot aber auch Gefahren. Eine zentrale Beobachtungsmöglichkeit der Szene falle durch das Verbot weg.