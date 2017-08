- Integration: "Im Großen und Ganzen gelungen"

Die Beschäftigungssituation in Deutschland ist im Großen und Ganzen gut - das gilt auch für Migranten. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zeichnet im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein positives Bild von Migranten auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Die Bildungsabschlüsse werden besser, und mehr Migranten arbeiten Vollzeit. Dem Bevölkerungsdurchschnitt gleicht sich ihre Situation immer mehr an. Prof. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er sieht eine ähnlich positive Entwicklung von Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt wie die Bertelsmann-Studie.

Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung vergleicht international die Bedeutung von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und basiert auf repräsentativen Bevölkerungsumfragen.

Eines der Ergebnisse: Mit Deutsch als erster Sprache wachsen inzwischen 73 Prozent der in

Deutschland geborenen Kinder muslimischer Einwanderer auf. Ihr Anteil steigt demnach von Generation zu Generation. Dies gilt auch für das Niveau der Schulabschlüsse.

Die Angleichung an die durchschnittliche Schulabschlussquote aller Schüler verläuft in Deutschland allerdings langsamer als etwa in Frankreich. Dort verlassen nur elf Prozent der Muslime vor Vollendung des 17. Lebensjahrs die Schule. In Deutschland sind es 36 Prozent.

In der Bundesrepublik fällt es hochreligiösen Muslimen allerdings schwer, eine Stelle zu finden, die ihrem Qualifikationsniveau entspricht. Sie verdienen erheblich weniger als Muslime, die ihre Religion nicht praktizieren. Dies sei in Großbritannien anders, heben die Autoren hervor.