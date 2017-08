Bild: imago/ZUMA/Keystone

Fr 25.08.2017 | 07:50 | Interviews

- Hip, hippie, yeah! Der "Summer of Love" vor 50 Jahren

Ältere werden den Song noch kennen: "If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair...". Der Millionenhit von Scott MacKenzie war DIE Hymne überhaupt im legendären "Summer of Love" von 1967, der sich jetzt zum 50. Mal jährt. Alles ging in diesen Wochen und Monaten im Hippie-Bezirk Haight Ashbury: Drogen, freie Liebe, psychedelische Musik, Naturschutz, Anti-Vietnam-Proteste - kurz: alles, was als "non-konformistisch" galt. Was hat das kurze, aber intensive Sommermärchen bewirkt? Fragen an den Berliner Autor Klaus Farin.

Der "Summer of Love" war der gelebte Gegenentwurf zur sozialen Kälte, zum Vietnamkrieg und zu dem grassierenden Antikommunismus innerhalb der amerikanischen Gesellschaft jener Jahre. Die amerikanische Nation, die durch zwei Weltkriege zur globalen westlichen Führungsmacht aufgestiegen war, wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Doch schon im Oktober 1967 erklärten die Protagonisten den Liebessommer für beendet, weil die Bewegung inzwischen vom Mainsstream kommerziell vereinnahmt worden war. Es folgte das Jahr 1968, das heute als Wendepunkt der modernen Gesellschaft gilt. Jetzt flogen Pflastersteine bei politisch aufgeladenen Krawallen, schweren Rassenkonflikten, militanten Anti-Vietnam-Protesten - und das nicht mehr nur in San Francisco oder New York, sondern auch in Berlin oder Paris. Heute gilt 1968 als Wendepunkt der modernen Gesellschaft, nicht 1967. Was in den Jahren danach passierte, sollte die USA für immer ändern: Der Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit endete in der blutigen Katastrophe von Vietnam. Der "amerikanische Traum" zerbröselte in Rezession und Ölkrise. Und nicht zuletzt wurde das Vertrauen in die amerikanische Demokratie durch die Watergate-Affäre nachhaltig gestört.