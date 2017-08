Do 24.08.2017 | 15:25 | Interviews

- Wie überzeugend war Müllers Auftritt?

Air Berlin ist pleite, die Stadt streitet erbittert über Tegel, der BER kommt keinen Zentimeter voran - und wo ist Berlins Regierender Bürgermeister Müller? Im Urlaub. Also auf Tauchstation. So der Vorwurf der Opposition in den letzten Tagen. Und in der Tat: Von Müller war in jüngster Zeit kaum etwas zu hören - weder zu Airberlin, noch zur Zukunft des Flughafens Tegel oder den neuen Zahlenspielen um den BER. Am Donnerstag nun hat sich Müller im Inforadio geäußert. Wie seine Äußerungen einzuordnen sind, dazu ein Gespräch mit Jan Menzel aus der RBB-Redaktion Landespolitik (Berlin).