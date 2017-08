- Integration von Muslimen besser als vermutet

Der Studie zufolge lebten Ende 2015 bis zu 4,7 Millionen Muslime in Deutschland. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 5,7 Prozent.



Arbeitsmarkt:

Bei deren Erwerbsbeteiligung gibt es laut der Studie keine wesentlichen Unterschiede zur übrigen Bevölkerung.

Rund 60 % der Muslime arbeiten Vollzeit, 20 % Teilzeit.

Auch die Arbeitslosenquote gleicht sich an.



Allerdings verdienen Muslime noch deutlich weniger. Besonders fromme Muslime werden zudem auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt.



Muttersprache:

Knapp drei Viertel (73 %) der in Deutschland geborenen Kinder von muslimischen Einwanderern wachsen mit Deutsch als erster Sprache auf.

Zugleich sprechen viele auch die Sprache ihres Herkunftslands.



Schulabschlüsse:

Hier besteht Nachholbedarf. Gut ein Drittel (36 %) verlässt bereits vor dem 17. Lebensjahr die Schule, in Frankreich liegt dieser Anteil nur bei elf Prozent.



Verbundenheit mit Deutschland:

Die allermeisten Muslime fühlen sich dem Land, in dem sie leben, verbunden.

In Deutschland liegt der Anteil bei 96 %.

84 % der in Deutschland geborenen Muslime geben an, dass sie ihre Freizeit regelmäßig mit Nichtmuslimen verbringen.



Vorbehalte der Deutschen:

Dennoch bestehen in der Bevölkerung nach wie vor Vorbehalte gegen Muslime. Knapp jeder fünfte Bürger in Deutschland (19 %) gibt an, "keine Muslime als Nachbarn haben zu wollen. "



Experten des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung werteten die Ergebnisse im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung aus.



Quelle: AFP