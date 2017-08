Was wird aus Air Berlin? Was wird aus den Streckenverbindungen, den Flugzeugen – und vor allem: Was wird aus den Mitarbeitern? Am Mittwoch trifft sich der Gläubigerausschuss der insolventen Fluggesellschaft. Dabei soll es schon darum gehen, das Unternehmen aufzuspalten. Die Gespräche über den Verkauf von Teilen der Air Berlin laufen schon länger.